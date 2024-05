Sciopero taxi a Torino, centinaia sotto il Grattacielo Piemonte

La protesta nazionale dei tassisti arriva anche a Torino, dove in oltre trecento, con le loro auto bianche, si sono radunati sotto il Grattacielo Piemonte, sede della Regione a Torino.

Questa mattina erano partiti in carovana dai parcheggi dell'Allianz Stadium, poi hanno viaggiato sulla tangenziale, in corso Settembrini, in corso Traiano e infine hanno raggiunto il grattacielo, in via Nizza.

La protesta, iniziata alle 8 e che terminerà alle 22, riguarda quello che i tassisti definisco "l'uso illegittimo delle autorizzazioni per le vetture a noleggio con conducente", gli Ncc. I sindacati dei tassisti chiedono al governo di intervenire e di dare risposte chiare, anche sui ruolo delle multinazionali e "il rischio di un ritorno degli Uber sulle strade cittadine".

A sottoscrivere l'astensione dal lavoro le sigle Fast-Confsal taxi, Satam, Tam, Usb-taxi, Unica-Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa-taxi, Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Sitan Atn, Unione Artigiani.

Una delegazione di tassisti torinesi si è recata a Roma.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA