A Torino detenuto aggredisce gli agenti che l'avevano salvato

Prima ha tentato di impiccarsi con una maglia legata alle inferriate della sua cella, poi ha aggredito i quattro agenti della polizia penitenzia che lo volevano salvare, mandandoli all'ospedale. È accaduto nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino, come denunciato in una nota dall'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.

Protagonista dei fatti un detenuto del padiglione A, che dopo una telefonata pretendeva di farne un'altra. Quando questa gli è stata negata, ha appiccato del fuoco a una maglia, poi, dopo averla legata alle sbarre del bagno, ha tentato di togliersi la vita. L'intervento degli agenti è stato tempestivo, ma l'uomo li ha colpiti con calci, pugni e sputi.

I poliziotti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria e sono stati dimessi con 7 giorni di prognosi tre agenti e un solo giorno per l'altro agente. A Torino si tratta della 21esima aggressione e di 28 agenti feriti dall'inizio dell'anno. "Oramai - spiega il segretario generale Osapp, Leo Beneduci - gli istituti sono del tutto fuori controllo Torino in particolare dove gli agenti sono totalmente abbandonati a loro stessi tanto che ancora oggi non è stato predisposto il piano ferie mai visto tanto abbandono".



