Un cartonato con il simbolo della Nato, la Rosa dei Venti Bianca, e una bandiera dell'Unione europea sono state bruciate durante la manifestazione pro Palestina che sta sfilando da questo pomeriggio per le vie del centro di Torino.

L'azione degli attivisti è avvenuta quando il corteo si è fermato in piazza Castello all'angolo con via Po, poi il corteo è ripartito.



