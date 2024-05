Corteo Palestina a Torino, vernice sulla bandiera Ue sul Comune

Il corteo Pro Palestina partito questa pomeriggio a Torino ha raggiunto Palazzo di Città.

Davanti al Comune del capoluogo piemontese, presidiato dalle forze dell'ordine, alcuni attivisti vestiti da clown hanno macchiata con vernice rossa una bandiera dell'Europa. "La politica europea è complice di Israele l'Italia è la terza esportatrice di armi verso Israele i missili che colpiscono la striscia Gaza sono anche italiani", dicono i manifestanti. Un manifesto con scritto 'Piazza Palestina Libera" è stato incollato sotto la targa della via.

"Oggi siamo qui anche per denunciare la vergognosa scelta dell'amministrazione comunale e del Pd che hanno deciso di intitolare strade torinesi a personaggi e aree geografiche israeliane mentre il popolo palestinese sta subendo un massacro che ha già provocato 40.000 morti - spiegano i Pro Palestina - Vorrebbero intitolare una strada al kibbutz Beit Alfa, la cui azienda principale, la Beit Alfa Technologies, ha sviluppato un'industria redditizia vendendo veicoli antisommossa al regime dell'apartheid in Sud Africa da utilizzare contro i manifestanti nelle township nere".

"Inoltre i suoi veicoli sono stati utilizzati nella repressione violenta dei manifestanti del Burundi, Zimbabwe, India, Birmania, Zambia, Etiopia ed Eritrea", concludono.





