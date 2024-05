Torna Interplay, il festival di danza internazionale

Ecologia, identità e sociale.

Questi saranno i principali temi di Interplay, il festival internazionale di danza contemporanea che si terrà a Torino dal 23 maggio al 16 giugno. Venticinque compagnie si esibiranno in quattro teatri, con spettacoli di vario genere.

Anche questa edizione il festival sarà diretto da Natalìa Casorati e organizzato dall'associazione culturale Mosaico. Nei prossimi giorni accanto alla tradizionale programmazione nei teatri, Interplay organizzerà una sezione diffusa che porta lo spettacolo dal vivo e la danza non solo in parchi e musei, ma anche in quattro spazi multidisciplinari delle periferie della città. Per la nuova edizione sono stati selezionati dall'organizzazione quattro filoni: "Corporea e pluralità" per indagare il confine fra l'io personale e quello collettivo; "Corpo politico", la pratica artistica al fine di promuovere un cambiamento politico e sociale; "Ecologia" umana e ambientale nella lettura degli artisti di oggi; "Multidisciplinare" le contaminazioni di più linguaggi artistici per comporre lo spettacolo contemporaneo



