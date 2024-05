A Mario Turetta il premio internazionale di Cherasco

Il direttore dei Musei Reali Mario Turetta è il vincitore del premio internazionale Cherasco 'Storia per la cultura e per l'arte'. Sono invece due le vincitrici del premio internazionale Cherasco 'Storia 2024': Marie Favereau, docente di Storia medievale all'Università di Parigi-Nanterre, e Tamar Herzig, titolare della cattedra di Storia europea comparata all'ateneo di Tel -Aviv. I riconoscimenti verranno consegnati domani sabato 18 alle 15 in piazza degli Alpini a Cherasco in provincia di Cuneo in occasione del programma della 18° edizione.

"Sono orgoglioso di ricevere questo premio - dichiara Mario Turetta -, un riconoscimento che incarna valori fondamentali da tramandare alle giovani generazioni: la passione per la storia, la conservazione della bellezza e la cura del patrimonio culturale. La conoscenza del passato è la chiave necessaria e imprescindibile per interpretare il futuro".

Simona Colarizi, docente emerito di Storia Contemporanea all'Università La Sapienza di Roma è la vincitrice del premio internazionale Cherasco 'Storia alla carriera'. A Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, va il premio internazionale Cherasco "Storia- Fondazione de Benedetti-Cherasco1547 per il giornalismo". Infine a Giovanni Quaglia, ex presidente della Fondazione Crt, il premio internazionale Cherasco 'Storia alle Fondazioni Bancarie'.





