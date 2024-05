Space Festival, dal 16 maggio 4 giorni su spazio e astronomia

Parte il 16 maggio a Torino la terza edizione dello Space Festival ideato da Marco Berry, una quattro giorni di appuntamenti dedicati allo spazio e all'astronomia. Tra gli ospiti gli astronauti Roberto Vittori, Walter Villadei e Maurizio Cheli, il divulgatore scientifico Luca Perri, l'astrofisico Massimo Robberto, il neurofisiologo Matteo Cerri, il cantautore Eugenio Finardi. Ci saranno appuntamenti nella centrale Galleria San Federico, laboratori e una mostra sulla storia del volo all'Aero Club, spettacoli, conferenze e laboratori astronomici al Planetario di Pino Torinese, visite guidate all'Altec. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito ma per partecipare è necessario registrarsi su www.spacefestival.it.

Per la durata del festival Galleria San Federico ospiterà la riproduzione in scala di un razzo Saturn V, creazione dell'artista e scenografo torinese Germàn Impache. È il vettore che fu in servizio per la Nasa tra il 1967 al 1973, usato anche nelle missioni Apollo che portarono 12 astronauti sulla Luna.

Fiorfood inserirà nella sua carta uno speciale 'menù spaziale' e il cocktail Astronaut, e le Poste metteranno a disposizione uno speciale annullo filatelico.

Il programma prevede anche la proiezione, al Cinema Lux, di due pellicole hollywoodiane che hanno saputo raccontare con particolare verosimiglianza l'avventura dell'uomo alla conquista del cosmo o immaginarne i prossimi passi: 'Uomini Veri - The Right Stuff' del 1983, e 'Sopravvissuto - The Martian' del 2015.

All'Aero Club serata di osservazione del cielo venerdì 17, e concerto della Alan Parsons Project Tribute Band Stereotomy con 'Eye in the sky - Emozioni oltre il cielo', sabato 18.



