Frana in val Bognanco, per 15 giorni si passerà dai sentieri

Ci vorranno circa due settimane prima che sia possibile raggiungere e lasciare in auto la val Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola, isolata dal pomeriggio di lunedì a causa di una frana nel fondovalle, nei pressi della centrale elettrica di Vagna. La tempistica, confermata dal presidente della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Alessandro Lana, riguarda la realizzazione di una strada alternativa percorribile dalle auto.

Su questo punto, all'ANSA Lana ha spiegato che nelle ultime ore è stato trovato un ponte Bailey "già pronto all'uso che verrà portato in valle domani", che consentirà di attraversare il fiume Bogna. "Le opere di posa inizieranno subito, il Bailey è una soluzione migliorativa rispetto al guado nel letto del fiume" ha detto Lana. Nelle ore precedenti, prima che emergesse questa nuova disponibilità, l'ipotesi di un Bailey era stata scartata perché "costi e tempi non lo consentivano".

Nel frattempo, le circa 150 persone isolate in val Bognanco potranno raggiungere Domodossola percorrendo a piedi due sentieri e proseguendo poi in auto o navette: il primo unisce le località di San Marco e di Bei, con tempi di percorrenza di mezzora in salita e 15 minuti in discesa; l'altro collega Torno e Barro in circa 40 minuti di cammino.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza del versante per consentire il ritorno alla circolazione sulla provinciale 68, Lana spiega che "si stanno progettando lavori di disgaggio sulla provinciale".



