Escursionista in tenda salvato dall'ipotermia nel Biellese

Aveva deciso di accamparsi con la tenda nei pressi del lago delle Bose, poco sopra Oropa (Biella).

Ma in piena notte è andato in ipotermia a causa delle temperature rigide e della pioggia. L'allarme è stato lanciato dall'uomo stesso che aveva raggiunto la zona per pernottarvi con la propria tenda.

Sono state attivate due squadre del Soccorso alpino che sono partite da Biella e dalla Valle Cervo per raggiungere il malcapitato. Procedendo a piedi sotto una fitta pioggia hanno individuato la tenda e il suo occupante e gli hanno prestato i primi soccorsi. Siccome era in grado di camminare in autonomia, lo hanno accompagnato a piedi verso valle per una mezz'oretta fino a raggiungere i mezzi fuoristrada con cui erano saliti oltre il Santuario di Oropa dove è stato consegnato all'autoambulanza.



