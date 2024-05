Bardonecchia, cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri

La Città di Bardonecchia (Torino) ha conferito la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri come atto di gratitudine per "l'impegno costante profuso a tutela della popolazione, e per l'attività quotidiana svolta sul territorio comunale, al fine di garantire l'ordine pubblico, la legalità e la sicurezza urbana".

Il consiglio comunale, l'11 marzo scorso, aveva approvato all'unanimità, su proposta della sindaca Chiara Rossetti, il conferimento. "La presenza dell'Arma sul territorio è risalente nel tempo e si è caratterizzata da sempre per il profondo impegno e particolare dedizione, in favore della cittadinanza - ha spiegato la sindaca - .Tale impegno ha trovato conferma in occasione del periodo della pandemia da Covid-19 e, da ultimo, a seguito dell'emergenza per l'esondazione del Torrente Fréjus, avvenuta il 13 agosto scorso".

La sindaca ha poi ringraziato "per la sua presenza determinante a Bardonecchia" il luogotenente Aldo Radaelli "da poco andato in pensione, dopo aver trascorso 17 anni tra noi". A lui è stata consegnata una targa. Il generale di Brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta, ha sottolineato il grande lavoro fatto a Bardonecchia dopo l'esondazione di agosto. "Insieme si va lontano - ha detto - e voi qui a Bardonecchia siete andati lontanissimo. È stata data una grande dimostrazione di solidarietà umana".

Erano presenti anche il comandante provinciale, il generale di Brigata Roberto De Cinti, il comandante della compagnia Carabinieri di Susa, capitano Federico Muciacciaro, il comandante della stazione di Bardonecchia, maresciallo Alessandro Ramon e il vice prefetto vicario Michele Lastella.





