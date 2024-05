Off topic Torino, l'evento per i primi sei anni di attività

L' hub culturale Off topic di Torino celebra domani, 15 maggio, i sei anni di attività con l'evento 'Sei anni e non sentirli', con attrazioni come il Vinyl set di Gianni U'rss per gli amanti dei vinili, la performance live della Funky club orchestra e i ritmi tropicali di Tropical discoteque. Negli ultimi tre anni, Off topic ha ospitato oltre 200 concerti, 160 talk e presentazioni di libri, 15 festival, 150 repliche teatrali e poetry slam, oltre a eventi enogastronomici e feste.

"In questi sei anni Off topic si è posizionato fra i luoghi di Torino in grado di coinvolgere ed aprire le proprie porte alla cultura in città: non solo ospitando eventi, ma creando nuovi festival e sinergie con una direzione artistica capace di intercettare i gusti e le idee delle nuove generazioni e soprattutto in grado di generare nuovi progetti e idee per il futuro - ha dichiarato Luca Spadon, presidente del direttivo di Off topic -. 'Sei anni e non sentirli' nasce dall'idea che in questi anni non abbiamo mai smesso di accettare nuove sfide lavorando con le istituzioni della città, diventando così anche un punto di riferimento per il quartiere e per la rigenerazione del territorio. La strada è ancora lunga e vogliamo continuare a proporre sempre nuovi stimoli per l'innovazione culturale,come accade per la nostra rassegna estiva nel cortile di Off topic, che inizierà fra poco!".



