Libri del 1775 rubati riconsegnati alla famiglia La Marmora

Sei libri risalenti al 1775 appartenenti alla famiglia La Marmora e rubati negli anni passati sono stati riconsegnati ai discendenti del Generale Alfonso La Marmora (1804-1878), figura di spicco del Risorgimento italiano. Oggi la riconsegna a Biella nello storico palazzo La Marmora. A ricevere i volumi è stato Francesco Mori Ubaldini degli Alberti La Marmora.

I beni sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino, nel corso di un'indagine avviata nel 2021 e tuttora in corso. I volumi, che sono parte di una collana più ampia ancora incompleta, appartengono al fondo La Marmora sin dal 1848. Sono stati individuati su una piattaforma digitale specializzata nel commercio librario, dove erano stati posti in vendita con altri beni sottratti a biblioteche pubbliche e private e a istituti religiosi del Piemonte.

I volumi erano in possesso di un collezionista ravennate di testi antichi, dedito anche al commercio online.

La cerimonia di riconsegna è avvenuta alla presenza del Comandante provinciale dei Carabinieri di Biella, colonnello Marco Giacometti, e del comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, Luogotenente C.S. Cristian Lo Iacono



