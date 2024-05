Dj Moreira e la maratona da Guinness, 10 giorni in consolle

Il dj Fabrizio Morero, in arte Faber Moreira, 59 anni, saluzzese, con oltre trent'anni di carriera alle spalle, prova a scrivere il suo nome nel Guinness dei primati. Resterà alla consolle per 240 ore, dieci giorni consecutivi, con la possibilità di riposare per sole due ore al giorno.

La performance prenderà il via domani sera, 15 maggio, a Saluzzo (Cuneo), nel Pala Crs Moreira trasformerà il palazzetto in una discoteca per dieci giorni dalla sua consolle installata su un palco di 120 metri quadrati. Dal 15 al 26 maggio metterà 6.000 vinili, senza ripetere mai la stessa traccia. "Sarà una vera e propria festa della musica - dichiara Morero - che coinvolgerà artisti, ospiti e musicisti".



