Risse fuori da un locale, 7 arresti a Biella

Sette giovani sono stati arrestati la scorsa notte dalla Polizia di Stato per due distinte risse scoppiate fuori da un locale del centro di Biella. Nella prima sono stati coinvolti quattro giovani tra i 26 e 30 anni, tutti residenti nel Biellese. Una volta separati sono stati accompagnati in questura per l'identificazione. Poi una pattuglia si è recata nuovamente sul luogo della rissa per verificare la presenza di eventuali telecamere o possibili testimoni. E gli agenti si sono trovati di fronte a un'altra violenta lite che coinvolgeva tre giovani extracomunitari tutti residenti nel Biellese, a loro volta arrestati.



