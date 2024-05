Rapine e furti agli anziani, blitz dei carabinieri in 3 regioni

I carabinieri di Voghera (Pavia) hanno arrestato stamani sei uomini ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti in abitazione e truffe commessi negli ultimi mesi, in particolare nei confronti di anziani, nelle province di Pavia, Alessandria e Vercelli. Il blitz dei militari è scattato stamani nei campi nomadi di Verolengo (Torino), Vercelli, Mantova e Castelnuovo Magra (La Spezia).

Le indagini sono iniziate nell'aprile 2023, quando i carabinieri hanno scoperto che ladri e rapinatori agivano a bordo di una Volkswagen Golf Gti di colore nero e con targhe fittizie, clonate da altri veicoli della stessa marca e dello stesso modello. Con pedinamenti e altre indagini hanno individuato i componenti della banda. A loro sono stati attribuiti per adesso 10 furti, 2 rapine e 2 truffe, queste ultime commesse con la tecnica dei falsi impiegati delle società di erogazione del gas.

L'indagine è stata coordinata dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, e diretta dal sostituto Andrea Zanoncelli.

Con i carabinieri di Voghera nel blitz di stamani sono intervenuti anche i militari di Pavia, Torino e Vercelli, oltre alle unità cinofile di Volpiano (Torino).



