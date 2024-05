Folla e code al Salone del Libro, verso un'edizione da record

Per il Salone del Libro di Torino è stata un'altra giornata di folla con code lunghissime agli accessi del Lingotto Fiere, anche grazie al bel tempo.

Tantissima gente agli stand, agli incontri e ai firma copie degli scrittori. Per gli editori si prospettano vendite boom.

Presi d'assalto i centri di ristoro, molti dei quali allestiti negli spazi esterni. Tantissimi i ragazzi al padiglione dell'Arena Bookstock. Soltanto alla Lounge allestita come ogni anno dal Circolo dei Lettori sono stati preparati per gli ospiti quasi 2.000 caffè.

I bilanci veri con i numeri saranno fatti domani pomeriggio nella conferenza stampa di chiusura dalla direttrice Annalena Benini, che per la prima volta ha guidato la kermesse letteraria, ma è facile prevedere numeri da record.



