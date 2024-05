Al Salone il libro sospeso per i giovani di Scampia

Al Salone del Libro di Torino i libri, oltre ad acquistarli, li si può donare per i giovani di Scampia. Al Lingotto in questi giorni c'è, infatti, un pezzo di 'Scugnizzeria', la prima libreria di Scampia e Melito aperta dalla giovane casa editrice indipendente Marotta&Cafiero. Si definiscono "spacciatori di libri' e la loro impresa, 'pizzo free' ed ecologica, è dedicata al cugino dell'editore, Antonio Landieri, un ragazzo disabile vittima innocente di camorra, che nel 2004, a soli 25 anni, è rimasto ucciso per errore a Scampia durante una faida tra clan.

La Marotta&Cafiero si trova nel plesso della scugnizzeria, tra Scampia e Melito, dove oltre alla casa editrice si portano avanti progetti sociali come il libro sospeso, con il motto "chi può metta, chi non può prenda", che mette a disposizione dei ragazzi del quartiere libri totalmente gratuiti e donati. La stessa cosa che si può fare in questi giorni anche al Salone del Libro nel loro stand.



