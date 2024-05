Nasce Teoresi MedTech, divisione per la sanità 4.0 del gruppo

Dal gruppo Teoresi, società internazionale di servizi di ingegneria nata a Torino che supporta le aziende nella creazione di progetti tecnologici all'avanguardia, nasce Teoresi MedTech, prima divisione del gruppo dedicata alle tecnologie di frontiera in ambito Life Science, con l'obiettivo di affiancare i produttori di medical device dalla progettazione alla produzione di apparecchiature innovative e applicazioni digitali al servizio del personale medico per la cura e il benessere dei pazienti.

Tra i progetti innovativi a cui Teoresi MedTech offre supporto con competenze specializzate ci sono wearable per il monitoraggio di pazienti anziani e cronici, intelligenza artificiale per l'analisi dei parametri vitali, computer vision e realtà virtuale e aumentata, tele-riabilitazione e tecnologie per il trattamento extracorporeo del sangue.

La novità è frutto degli investimenti di Teoresi del settore Life Science: è l'evoluzione strategica dell'acquisizione nel 2023 di MediCon Ingegneria, azienda specializzata in ricerca e progettazione di dispositivi biomedicali innovativi. Tra i progetti su cui Teoresi MedTech sta lavorando ci sono Remedy, il primo dispositivo intelligente che raccoglie dati biometrici in tempo reale per il monitoraggio e la gestione personalizzata del paziente anziano o polipatologico; un progetto che applica l'intelligenza artificiale all'analisi dell'elettrocardiogramma; la realtà aumentata e virtuale per la terapia cognitiva dell'Alzheimer e il progetto Chiara, un dispositivo per l'ultrafiltrazione del sangue in circolazione extra-corporea.





