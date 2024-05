Cochi Ponzoni a Torino per i sessant'anni di carriera

Cochi Ponzoni arriva al Teatro Juvarra di Torino sabato 11 maggio con una serata organizzata dal circolo Amici della magia in occasione dei suoi sessant'anni di carriera. Una vita attoriale lunga, condensata nel volume 'La Versione di Cochi', scritto con la collaborazione di Paolo Crespi, che il pubblico potrà rivivere dal vivo nel corso di una serata evento che vedrà le divertenti canzoni e le storie raccontate dall'attore milanese alternarsi agli interventi magici di illusionisti della scena torinese e nazionale.

Un connubio non casuale quello con la magia, vista la passione di Cochi per questo mondo, che lo ha incuriosito sempre e lo ha portato a frequentare il Club Arte Magica di Milano dove si diletta a scoprire trucchi e segreti di quest'arte millenaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA