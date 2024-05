Area X, 3.000 giovani per la sostenibilità nel cloud

Si è conclusa ieri, con due giornate di sfide creative fra studenti e studentesse, la terza edizione del progetto "Roll Cloud. Lavorare sulla nuvola", il percorso innovativo che accompagna le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Piemonte alla scoperta del cloud e delle professioni del futuro, che quest'anno ha coinvolto circa tremila ragazzi.

Promosso dalla Fondazione Mondo Digitale Ets, il percorso si inserisce in Opening Future, un progetto congiunto di Intesa Sanpaolo, Tim Enterprise e Google Cloud, dedicato allo sviluppo delle competenze digitali. Al secondo creative day, che si è svolto sempre nell'area X di Torino, hanno partecipato 62 studenti per gli istituti Umberto I di Alba (Cuneo), Cillario-Ferrero di Alba (Cuneo), J.C. Maxwell di Nichelino (Torino), Fermi - Galilei di Ciriè (Torino), Liceo Artistico Felice Casorati di Romagnano Sesia (Novara), con 12 docenti, 6 esperti delle aziende coinvolte. Suddivisi in gruppi di 4 o 5 persone, gli studenti si sono cimentati in una sfida all'insegna della sostenibilità: ideare un servizio in cloud per contribuire alla risoluzione di uno specifico problema o generare un impatto significativo rispetto a casi specifici diversi per ciascun gruppo.



