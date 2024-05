Sport cinofili, a Collegno due giorni di gare

Un evento è in programma a Collegno (Torino) per gli amanti degli sport cinofili: L'11 e il 12 maggio, il Centro cinofilo Sky dog ospiterà due giorni di competizioni in quattro discipline: agility, rally obedience, hoopers e nosework. Le gare saranno valide per il campionato nazionale Csen - Fidasc e dei giudici nazionali e internazionali valuteranno le performance dei concorrenti. L'obiettivo dell'evento è promuovere la sana competizione, il divertimento e la cinofilia, mettendo al centro il benessere dei cani e la relazione con i loro conduttori.



