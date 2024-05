Si apre sipario sul Salone Libro, è subito festa al Lingotto

Si apre il sipario sul Salone del Libro di Torino ed è subito festa. Il piazzale davanti al Lingotto Fiere dove, fino al 13 maggio, si terrà la kermesse è già pieno di gente e di bambini. Ai più giovani la fiera - la più grande di sempre con i suoi 137mila metri quadrati tra Lingotto, Oval e Centro congressi - dedica per la prima volta un intero padiglione. A tagliare il nastro con la presidente Annalena Benini, al suo debutto da direttrice, i ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano e Giuseppe Valditara, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. Poi la lezione inaugurale di Elizabeth Strout, una delle voci più importanti della letteratura americana contemporanea. La 'Vita immaginaria' il tema di questa edizione numero 36.

Tra gli ospiti più attesi Salman Rushdie in dialogo con Roberto Saviano. Rushdie presenterà il suo nuovo libro, Coltello.

Meditazioni dopo un tentato assassinio (Mondadori, 2024) dove fa rivivere per la prima volta gli eventi traumatici che l'hanno coinvolto nell'attentato del 12 agosto 2022.



