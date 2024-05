Premiazioni del concorso Ugi con presidente giuria Steve McCurry

Si è tenuta ieri sera, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la premiazione dei vincitori del concorso fotografico Ugi (Unione genitori italiani), con giuria presieduta da Steve McCurry. Sono state selezionate le migliori foto delle categorie professionisti, junior e over 14, dopo che sono state 70 le iscrizioni al concorso e 12 coloro che sono arrivati alla selezione finale. Il tema del concorso 2023-2024 è stato "Il luogo dove giocare e crescere".

Per la categoria fotoamatori il primo premio è stato aggiudicato alla fotografia di Elisa Crestani. Il secondo a quella di Augusto Bortolazzo, mentre il terzo è andato a Pasquale Petrera, vincitore anche del premio per la fotografia più premiata sui social. Il primo premio per la categoria junior sotto i 14 anni è stato vinto ex aequo dalle fotografie di Riccardo Giordano, Alessandro Papandrea e Lucia Cappellozza. Per la categoria professionisti il primo premio è stato aggiudicato ex aequo alla sequenza di tre fotografie di Sara Sonnessa e Daniele Badolato. Il premio speciale della giuria se lo sono aggiudicati ex aequo Gianalberto Briccarello e Paola Fusani.

L'idea del concorso è nata dopo una segnalazione da parte del personale scolastico e ospedaliero del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, quando è stato strutturato un progetto dedicato all'area infanzia (3 - 6 anni). L'Ugi (presieduta da Enrico Pira) realizzerà all'Ugidue uno spazio espressamente studiato e dedicato ai bambini di questa fascia d'età. Il progetto nasce dall'esigenza delle famiglie di far sperimentare in modo sicuro l'esperienza della scuola dell'infanzia ai piccoli pazienti in terapia di mantenimento che, per talune indicazioni e limitazioni mediche, non possono frequentare le scuole ordinarie. Il concorso fotografico ha come fine quello di creare uno spazio apposito. I fondi raccolti tramite le donazioni derivanti dalle iscrizioni al concorso fotografico saranno destinati all'acquisto di materiale ludico-didattico e a garantire la presenza di educatori adeguatamente formati.





