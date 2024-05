Manicomio di Collegno, il racconto alla Fòl fest

Il Collegno Fòl Fest, evento dedicato alla salute mentale, all'inclusione e alla cittadinanza si terrà nei padiglioni del parco della Certosa reale di Collegno (Torino) dal 12 al 19 maggio con convegni, tavole rotonde, documentari, libri e mostre che affronteranno il tema del manicomio, il suo impatto storico e il suo ruolo attuale nella sede di uno degli ex manicomi principali d'Italia. Una mostra dell'artista Pietro Augusto Cassina, ex internato alla Certosa, esplorerà la struttura di contenimento degli anni '30 e '40. Sarà allestita nella Sala delle Arti, con inaugurazione domenica 12 maggio alle 18.

Dal 13 al 26 maggio al cinecircolo L'incontro in via Arturo Bendini, ci sarà la proiezione del film 'Sogno Matto'. La serata sarà dedicata a 'Portami su quello che canta. Storia di un libro guerriero', un film di Marino Bronzino e Claudio Zuchellini, che tratta della fragilità e del percorso verso il riconoscimento del paziente come persona, con particolare attenzione alla storia del manicomio di Collegno e al processo contro il dottor Giorgio Coda per maltrattamenti ai pazienti. Giovedì 16 maggio nell'aula T-Pall Unito in piazza Cavalieri della S.S.

Annunziata, si terrà una tavola rotonda moderata da Catia Gribaudo, psicologa psicoterapeuta, con interventi di Lillo Baglio, responsabile del Centro di documentazione sulla psichiatria Asl To3, Roberto Dosio, vicecommissario del comando di polizia locale di Collegno, Roberto Capocelli, medico chirurgo. La mostra 'Abbattere i muri' ricorderà l'abbattimento del Muro di Berlino e della barriera dell'ospedale psichiatrico di Collegno come simboli di liberazione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.



