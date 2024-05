Lagioia, 'comincia il Salone, in bocca al lupo ad Annalena'

"Comincia la 36/a edizione del Salone Internazionale del Libro. Per sette rocamboleschi anni il Salone è stato al centro della mia vita, mi ha tenuto sveglio il giorno e la notte, mi ha fatto sperare, disperare, inseguire, mancare, riuscire, sbagliare, sognare, creare, conoscere e persino amare in un modo che non avrei immaginato". Lo ha scritto, in un post su Facebook, Nicola Lagioia, per sette anni alla guida del Salone del Libro oggi diretto da Annalena Benini.

"In bocca al lupo e tutto il bene ad Annalena Benini, alla sua nuova squadra, e alla squadra storica della manifestazione.

Ci vediamo a Torino", dice Lagioia.



