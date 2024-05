Dal 23 maggio Interplay, il festival di danza contemporanea

Dal 23 maggio al 16 giugno la nuova edizione del festival Interplay porta in quattro teatri e altrettanti spazi multidisciplinari di Torino venticinque compagnie, con spettacoli in long e short format e sette prime nazionali. Anche in questa edizione l'anima e la caratteristica del festival diretto da Natalìa Casorati e organizzato dall'associazione culturale Mosaico Danza è il lavoro di scouting della scena contemporanea, frutto di un ruolo di primo piano e di collaborazioni internazionali di portare al pubblico artisti programmati nelle più interessanti manifestazioni internazionali e vincitori di premi prestigiosi.

Interplay è, da ventiquattro anni, uno spazio di dialogo tra la creatività nazionale e internazionale: in questa edizione saranno quindici le compagnie italiane, con realtà affermate e giovani proposte su cui posare per la prima volta lo sguardo, a cui si affiancheranno dieci compagnie internazionali, di cui una in arrivo dalla lontana Cina. Anche quest'anno ci sarà una sezione diffusa che porta lo spettacolo dal vivo e la danza non solo in parchi e musei, ma anche in quattro spazi multidisciplinari delle periferie della città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA