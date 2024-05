Torino Fringe festival con 38 compagnie e 150 repliche

Dal 17 maggio al 2 giugno l'XII edizione del festival di teatro 'off' e di arti performative porta a Torino più di 150 repliche di spettacoli teatrali di 38 compagnie nazionali e internazionali, lavori inediti e debutti italiani. Il tema di questa edizione sarà 'Arcadia Crossover', un invito all'esplorazione di un futuro armonioso, ispirato alla visione utopica di Arcadia, luogo simbolico di pace e connessione.

Il Festival di quest'anno si propone di mostrare come l'arte possa essere un ponte tra diversi aspetti della vita: il personale e l'universale, il concreto e l'immaginario, il passato e il presente. Attraverso la mescolanza di generi, culture e idee, l'obiettivo è quello di celebrare la diversità come una risorsa preziosa, oltrepassando i limiti tradizionali e le sfide del mondo contemporaneo per promuovere una società più equa, connessa e giusta.

L'arte diventa uno strumento per superare divisioni, conflitti e barriere, sia ideologiche che geografiche e artistiche, contribuendo a creare una società più armoniosa internamente e con l'ambiente circostante.



