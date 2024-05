Secondo store Primark a Torino, investiti 50 milioni in Italia

Primark, il retailer internazionale di moda, aprirà domani il suo secondo negozio a Torino. Situato nell'urban district 'To Dream', recentemente ampliato, alla periferia nord della città, è il sedicesimo negozio Primark in Italia (nel mondo sono 443). A Torino è già aperto dal novembre 2022 il negozio nel centro commerciale Le Gru. L'apertura del nuovo punto vendita di Torino creerà 150 nuove opportunità di lavoro.

L'anno scorso Primark ha confermato il proprio impegno nei confronti dell'Italia annunciando un investimento pari a 50 milioni di euro con l'apertura di 5 nuovi negozi, portando la sua presenza totale nel Paese a 20 store, creando così 600 nuovi posti di lavoro.

Con una superficie commerciale di oltre 4.500 metri nello store a 'ToDream', vi sarà una novità assoluta per Primark in Italia: il primo negozio di Primark Italia dotato di casse self-service. Ce ne saranno 17, oltre a quelle tradizionali. In questo modo, i clienti che hanno poco tempo o effettuano i loro acquisti tramite carta, potranno finalizzare i loro acquisti in autonomia alle case automatiche. Primark ricorda il suo impegno "a offrire prodotti più sostenibili e accessibili a tutti".

Attualmente, il 55% degli indumenti è realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, ma l'azienda si è già impegnata a raggiungere l'obiettivo del 100% entro il 2030.

"Il nostro nuovo negozio di Torino fa parte del più ampio piano di espansione di Primark in Italia, dove presto raggiungeremo un totale di 20 negozi", spiega Luca Ciuffreda, responsabile di Primark Italia.



