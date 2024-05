Kappa FuturFestival estende le sue attività green

Uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo., il Kappa FuturFesival, al Parco Dora di Torino dal 5 al 7 luglio si terrà nel capoluogo piemontese il Kappa FuturFestival si impegna a 360 gradi per la sostenibilità ambientale, con iniziative come la raccolta differenziata di plastica e alluminio, in collaborazione con i consorzi Coripet e Cial, il riciclo dei mozziconi di sigaretta, che verranno trattati e trasformati in nuova materia prima dalla start-up Re-cig e il riutilizzo creativo di materiali come tessuti e banner, trasformate in borse e astucci dal laboratorio artigianale Cingomma.

Il festival, con cinque palchi in tre giorni e la previsione di visitatori provenienti da oltre 130 paesi, promuove anche la mobilità sostenibile suggerendo l'uso dei mezzi pubblici e fornendo soluzioni di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici.

Tra queste, rientrano generatori di Stage V, torri luminose ibride e contenitori alimentati da pannelli solari. Oltre il 90% degli allestimenti, inoltre, è realizzato con arredi riutilizzati e riutilizzabili e quasi tutta la segnaletica è stata sostituita con pannelli a Led.

"La sostenibilità è sempre stata un requisito essenziale delle nostre attività e quello ambientale è solo uno degli ambiti di applicazione. Non dobbiamo infatti trascurare la sostenibilità economica e sociale", commenta Maurizio Vitale, co-fondatore e amministratore di Movement Entertainment.



