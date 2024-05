Faro imprese sull'intelligenza artificiale, in crescita del 30%

Il mercato italiano dell'intelligenza artificiale è stimato per il 2023 a 570 milioni di euro con un tasso di crescita di oltre il 30%, che prosegue anche quest'anno e che nel 2026 arriverà a 1,2 miliardi di euro. Lo dice il Rapporto 'Il Digitale in Italia 2023' di Anitec-Assinform, al centro del convegno organizzato - presso l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo a Torino - da Confindustria Piemonte con Anitec-Assinform, Digital Innovation Hub Piemonte e Fondazione Piemonte Innova.

"E' necessario stimolare un dibattito aperto con al centro un utilizzo consapevole e costruttivo dell'IA per migliorare la vita delle persone e far progredire economia e società. In questa prospettiva, dobbiamo valorizzare la collaborazione pubblico-privato anche in questo comparto. La recente inaugurazione della Fondazione Ai4Industry - Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale qui a Torino, è un eccellente segnale in questa direzione, così come il lavoro che svolgono ogni giorno imprese e talenti per una applicazione concreta di questa tecnologia" ha sottolineato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte e di Anitec-Assinform. "È importante riconoscere come l'intelligenza artificiale sia già oggi una realtà imprescindibile per tutte le imprese che aspirano a competere a livello nazionale, europeo e globale. Ma è cruciale un utilizzo consapevole, etico e sicuro. Per questo è fondamentale la collaborazione pubblico-privata, una governance collaborativa e multistakeholder di soggetti abilitanti che garantiscano un approccio responsabile e costruttivo a questa tecnologia" ha affermato Massimiliano Cipolletta, presidente della Fondazione Piemonte Innova,



