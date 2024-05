Book party e flash mob della Scuola Holden al Salone del Libro

Flash mob a tema lettura e due speciali Book Party insieme a Tlon, giovedì 9 e venerdì 10 maggio alle 16 al Padiglione Oval. Sono le iniziative della Scuola Holden che in occasione del trentennale quest'anno ha deciso di manifestare la sua presenza al Salone Internazionale del Libro in maniera non convenzionale.

Nelle ultime settimane la città è stata invasa da lettori e lettrici, book party e flash mob in luoghi pubblici, tutto a tema "incantesimo". Il movimento, però, non si è limitato a Torino: grazie a una rete di partner e booktoker si è esteso in tutta Italia, in particolare a Milano dove domenica 5 maggio in piazza Duomo una folla di ragazzi si è seduta in mezzo ai passanti a leggere. L'obiettivo era quello di esaltare il potenziale sociale della lettura, diffondendo l'incantesimo a più persone possibili. Nei giorni di Salone, l'operazione troverà il suo apice narrativo.

I flash mob sono in programma da giovedì a domenica nel piazzale esterno che collega il padiglione 3 e l'Oval (giovedì alle 15; venerdì alle 10.30, alle 14:30 e alle 18; sabato alle 10,30, alle 14,30 e alle 17, domenica al Salone alle 17. La partecipazione ai flash mob è libera, mentre per partecipare ai due book party, bisogna registrarsi su Tlon.it.

La Holden organizzerà anche il Dialogo tra il produttore discografico Stefano Senardi e Manuel Agnelli, sabato 11 maggio alle 20 sul palco Live e, sabato 11 maggio dalle 22, una festa presso la Scuola con dj set a cura di Maurizio Amendola, Cosmo e Ulsa. Leone 1857, la storica azienda dolciaria torinese, per festeggiare i 30 anni della Holden, personalizza le iconiche scatolette di pastiglie.



