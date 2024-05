Fra Roma e Juventus finisce 1-1

All'Olimpico finisce 1-1 la sfida fra Roma e Juventus, così importante per la zona Champions. I bianconeri, a segno con Bremer che pareggia la rete iniziale di Lukaku, mancano quella vittoria che avrebbe dato loro la certezza di un posto Champions, ma l'appuntamento è solo rimandato. La Roma, mai vittoriosa in questo campionato con le 'grandi', incassa solo un punto e ora ne ha 3 di vantaggio sull'Atalanta che rispetto alla squadra di De Rossi ha due partite in meno: una la giocherà domani contro la Salernitana, e nella Dea si annuncia un massiccio turn over, con ricorso anche a giocatori della seconda squadra che milita in Serie C.

Tornando al match dell'Olimpico, la Juve recrimina su un palo colpito da Chiesa ad inizio ripresa e su due parate decisive di Svilar. Occasionissima nel recupero anche per la Roma con Abraham, ma Szczesny rimedia in qualche modo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA