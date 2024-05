'Vini all'insù', due giorni per scoprire i vini di montagna

Il 4 e 5 maggio alla Villa Willy, in via Umberto I a Perosa Argentina, in provincia di Torino, si terrà 'Vini all'insù 2024', un evento di due giorni dedicato ai vini di montagna e alle coltivazioni "eroiche" di quelle aziende che provano a ridare vita a terreni impervi. Organizzata dall'Unione comuni valli Chisone e Germanasca insieme al Consorzio doc pinerolese e Ais Piemonte, la manifestazione mira a far conoscere al pubblico i vini prodotti tra i 400 e gli 800 metri di quota, valorizzando vigneti di alto valore ambientale e paesaggistico.

La rassegna ospiterà 35 produttori provenienti da diverse regioni italiane, con un focus sui vini pinerolesi. Saranno presenti anche aziende provenienti dal Canavese, dalla Valle di Susa, dalla Valtellina, dall'Alta Langa, dal Monferrato Alessandrino e da altre regioni come Veneto, Liguria e Toscana.

I visitatori potranno partecipare alla mostra mercato dei vini e degustare varietà autoctone provenienti da diverse regioni, tra cui vini del Monte Amiata, della Valtellina, della Liguria e della collina novarese. Sono previste anche degustazioni guidate a tema. L'accesso alla manifestazione costa 5 euro e comprende il calice.

Per partecipare alle degustazioni guidate, che hanno il costo di 20 euro, è necessaria la prenotazione al 329/ 3154517.





