Mercato auto Italia +7,5% in aprile, nel quadrimestre +6,1%

In aprile in Italia sono state immatricolate 135.353 autovetture con una crescita del 7,52% rispetto allo stesso mese del 2023. Il primo quadrimestre chiude così a quota 586.665 con un incremento del 6,10% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati sono del Ministero dei Trasporti, Stellantis ha immatricolato nel mese di aprile in Italia - secondo un'elaborazione su dati di Dataforce - 42.570 auto, lo 0,5% in meno dello stesso mese del 2023 con la quota di mercato in calo dal 34% al 31,4%. Nei quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono 192.99, in crescita del 3,2% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è pari al 32,8% a fronte del 33,8%.

Il mercato dell'auto italiano è debole anche a causa dell'attesa degli incentivi "da troppo tempo annunciati" sostiene il Centro Studi Promotor . L'Unrae rialza la stima per il mercato nel 2024, con un volume totale previsto a fine anno di 1.630.000 auto, in crescita di circa 63.500 unità sul2023 (+4,1%). Il confronto con il periodo pre-pandemia registra però ancora una distanza del 15,0% sul 2019



