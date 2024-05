Il Polo delle Rosine apre il suo giardino per il Salone Off

Il polo artistico e culturale dell'Istituto delle Rosine apre per la prima volta al pubblico il suo giardino storico in occasione del Salone Off, rassegna che presenta eventi diffusi sul territorio prima e durante il Salone Internazionale del Libro di Torino. Il giardino storico si trova all'interno del vasto complesso edilizio ottocentesco dell'Istituto delle Rosine e ne rappresenta il polmone verde fino a oggi riservato esclusivamente alle appartenenti all'Ordine religioso. Su di esso si affaccia la doppia colonnata progettata da Giuseppe Talucchi.

Per il Salone Off e per il Salone Internazionale del Libro, il Polo artistico e culturale ha un ricco programma di eventi.

Il primo sarà venerdì 3 maggio, nel giardino di via Plana 8, alle 18, con una conversazione su "La Chiave a Stella" di Primo Levi - Giulio Einaudi editore, in occasione del debutto nazionale dello spettacolo di teatro-formazione tratto dal romanzo. Sabato 4 maggio alle 18: è in programma il Concerto di note e di versi - L'Opera nel giardino delle Rosine", in collaborazione con Tamara's Opera Singers School. Martedì 7 maggio, in via Plana 8, alle ore 18, ci sarà l'Incontro con l'autrice Margherita Oggero, mercoledì 8 maggio alle 18, l'Incontro con l'autore Danilo Bertazzi. Tra gli altri incontri quelli con Michele Vietti, la fotografa Ivana Sunjic, l'illustratrice manga e fumettista Wada Shinobu.



