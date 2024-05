Gli eventi di Rai Libri al Salone, da Augias a Giulio Leoni

Sarà Alessandro Cassieri con 'Tra Russia e Ucraina. Diario del conflitto dalle origini a oggi' a dare il via, il 9 maggio alle 12.00, agli eventi di Rai Libri al Salone del Libro di Torino, dove partecipa con i suoi autori fino al 12 maggio.

Al primo incontro sul palco Rai nel padiglione Oval del Lingotto prenderanno parte lo storico Donald Sassoon e il direttore della Comunicazione di Rai Com Marco Frittella. Sempre giovedì, ma alle 18.15, Francesca Fialdini presenterà 'Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un'ossessione', scritto con lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, che sarà sul palco insieme all'autrice e a moderare Marco Frittella.

Venerdì 10 triplo appuntamento, alle 12.05 con Massimo Roscia e il suo 'Errorario. Piccolo dizionario degli errori grammaticali, dei dubbi e dei tormentoni linguistici', alle 17 con il firmacopie di Corrado Augias, autore di 'Paolo. L'uomo che inventò il Cristianesimo' e alle 18.15 con Giulio Leoni autore di 'Mameli. Un grande romanzo storico sull'Inno che fece l'Italia', con prevista la partecipazione del presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, e di Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per Italia Ospite d'Onore 2024 alla Fiera del Libro di Francoforte.

Ad aprire gli incontri di Rai Libri, sabato 11 alle ore 11.15, sarà Veronica Pivetti, autrice di 'Rosa', intervistata dalla giornalista Giulia Ciarapica. Alle 18.15 sarà Andrea Frediani, sul palco con la vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia, a presentare 'Tempesta su Mussolini. Un grande romanzo storico sul delitto Matteotti'. La giornata conclusiva del Salone, domenica 12 maggio, vedrà alle 12.05 la presentazione del libro di Nathania Zevi 'Il nemico ideale'. A intervistare l'autrice sarà il direttore del quotidiano La Stampa Andrea Malaguti. Alle 18.15 a salire sul palco saranno Vira Carbone e Marzia Valitutti, autrici del volume 'Il cibo ti cura'. Alle 19.30, nell'Arena Robinson, si terrà la presentazione di 'Verso le Stelle. 150 canzoni per sentirsi vivi', libro postumo di Ernesto Assante, con il direttore di Rai Libri Roberto Genovesi e il giornalista Luca Valtorta.



