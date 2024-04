Parte ComedyLab, il nuovo programma per commedie internazionali

Dopo il lancio dello scorso ottobre entra nel vivo, ComedyLab, primo laboratorio internazionale in Europa dedicato interamente al genere cinematografico della commedia e organizzato dal TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema con il supporto di Creative Europe - Sottoprogramma Media dell'Unione Europea. Tra le 89 candidature sono stati selezionati quattro progetti di commedie i cui script saranno oggetto del percorso lungo un anno, durante il quale beneficeranno di un approccio pedagogico personalizzato: Bootleg della sceneggiatrice e regista Reem Morsi (Egitto), Honeyjoon della sceneggiatrice e regista Lilian T. Mehrel (Usa), The Last Queen dello sceneggiatore e regista Stefano La Rosa (Italia) e del co-sceneggiatore e regista Luca Renucci (Italia) e Midlife dello sceneggiatore e regista Alex Sobolev (Ucraina). Con loro lavoreranno i quattro comedian: Tatiana Delaunay (Francia), Cecilia Gragnani (Italia), Kate Hammer (Canada) e Michael Kunze (Usa). In tutto, 9 professionisti, cinque donne e quattro uomini, da Canada, Egitto, Francia, Italia, Ucraina e Stati Uniti che danno al programma un carattere internazionale. La Rosa e Renucci erano già stati intercettati dal TorinoFilmLab grazie ad Alpi Film Lab 2021, programma di coproduzione Italia-Francia.

Elemento distintivo di questo nuovo format del lab torinese è che unisce registi/sceneggiatori e comedian per lavorare su sceneggiature di commedie cinematografiche. "Un aspetto molto affascinante della commedia è che ha sempre avuto una forte connessione con il pubblico, e permette di affrontare grandi temi in un modo coinvolgente. Con ComedyLab vogliamo offrire agli sceneggiatori e registi del cinema indipendente l'opportunità di esplorare il potenziale di questo genere" spiega la managing director del TorinoFilmLab, Mercedes Fernandez Alonso. Il focus principale sarà l'elaborazione e lo sviluppo degli script dei 4 progetti di film internazionali, grazie all'incontro di sceneggiatori e registi cinematografici con comedian esperti provenienti da diversi ambiti come teatro, stand up e podcast.



