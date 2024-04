Campari, perfezionata l'acquisizione del cognac Courvoisier

Campari Group, che ha anche un grosso stabilimento a Novi Ligure, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale di Beam Holdings France sas (rinominata Courvoisier Holding France), che a sua volta possiede il 100% di Courvoisier sa, proprietaria del marchio.

La firma dell'accordo è avvenuta il 26 febbraio 2024, data dopo la quale sono state soddisfatte la consultazione con le rappresentanze dei lavoratori francesi e il completamento di vari adempimenti previsti dalla normativa, incluso l'antitrust.

Il prezzo di acquisto ammonta a 1,17 miliardi di dollari, corrispondenti a 1,08 miliardi di euro. Al perfezionamento il valore contabile del magazzino di liquido in invecchiamento, stimato al 30 aprile e incluso nel prezzo pagato, è di 410 milioni di dollari milioni. Oltre al prezzo pagato, un importo stimato di US$ 30 milioni (28 milioni di euro), relativo alle scorte di prodotto finito nelle società commerciali del venditore, sarà pagato da Campari Group secondo un accordo di trasferimento del magazzino.

La transazione è stata finanziata in cash, utilizzando le risorse disponibili del Gruppo risultanti dall'offerta combinata di nuove azioni emesse (650 milioni di euro) e dall'offerta di obbligazioni convertibili (550 milioni) indirizzata agli investitori qualificati il 10 gennaio 2024.



