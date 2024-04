Apre il Mangianuvole, caffetteria sociale per giovani disabili

Apre al pubblico il Castello di Lucento e al suo interno il Mangianuvole, la caffetteria sociale che nasce dalla collaborazione tra Fondazione Aief e Fondazione Cottino.

Il Mangianuvole è molto più di una semplice caffetteria: è un luogo di incontro, di condivisione e di inclusione sociale che prende forma negli spazi interni ed esterni dell'ex residenza sabauda. Il progetto promuove un modello inclusivo di occupazione e di commercio no profit: la Fondazione Aief e la Fondazione Cottino, attraverso l'impresa sociale Be Am, creano opportunità formative e di inserimento lavorativo per giovani con disabilità nel settore degli eventi e della somministrazione. Inoltre, il Mangianuvole può definirsi un'attività commerciale senza scopo di lucro perché la maggioranza degli utili generati dalla sua attività commerciale vengono reinvestiti in progetti sociali della Fondazione Aief.

"Come Fondazione Cottino abbiamo creduto sin dall'inizio nel progetto socio-culturale ed educativo di Aief arricchito dall'intervento di rigenerazione del Castello di Lucento.

Sosteniamo questo progetto perché si tratta di un'azione che ben interpreta l'anima della nostra Fondazione, da sempre attenta al territorio, ad iniziative legate alla cultura d'impresa e soprattutto con una spinta generativa all'autoimprenditorialità", commenta Martina Di Bari, consigliera della Fondazione Cottino.



