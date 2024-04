Al Museo Egizio piramidi di cioccolato e sarcofaghi in zucchero

Piramidi di cioccolato e sarcofaghi in zucchero, sorbetti al limone e basilico e gelato al miele con croccante di mandorle: i Maestri pasticceri realizzeranno con ingredienti e aromi dell'Antico Egitto prodotti che offriranno in degustazione ai visitatori dell'Egizio domenica 5 maggio. Il Museo sarà il palcoscenico del secondo seminario pubblico organizzato dall'Apei, l'associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana, presieduta da Iginio Massari.

L'appuntamento si inserisce nelle celebrazione del bicentenario dell'Egizio. A Dalle 10 i visitatori del Museo - cento persone ogni 30 minuti - potranno seguire, presso la sala conferenze, i tredici appuntamenti con gli ambasciatori Apei che fino alle 16.30 in coppia presenteranno le loro creazioni d'alta pasticceria, realizzate in squadra con ingredienti e aromi dell'Antico Egitto. I prodotti saranno offerti in degustazione ai visitatori che assisteranno alle dimostrazioni.

Tutti i visitatori dell'Egizio di domenica 5 maggio riceveranno all'ingresso una moneta per ritirare presso le postazioni degli Ambasciatori Apei un omaggio "limited edition" pensato per celebrare la giornata: la Tavoletta di Bes di cioccolato Nyangbo puro Ghana, realizzata dai torinesi Guido Castagna e Fabrizio Galla, l'Elisir del Faraone a base di anice e menta e un libretto di racconto dell'associazione con preziose ricette di pasticceria. "Anche quest'anno abbiamo scelto di condividere una giornata di festa con il grande pubblico scegliendo una delle eccellenze culturali del nostro Paese quale il Museo Egizio. Sarà un'occasione per presentare prodotti inediti d'alta pasticceria in un perfetto connubio tra la storia di una delle civiltà più antiche e la creatività dei nostri Maestri" spiega Iginio Massari. "Siamo grati all'Apei per aver ideato un evento di rivisitazione della cultura dell'antico Egitto attraverso l'alta pasticceria, ispirato agli aromi e ai profumi dei nostri Giardini Egizi, che apriranno al pubblico il primo maggio", afferma Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA