Scuole vandalizzate, Città Metropolitana ripara i danni

La Città Metropolitana di Torino è intervenuta per riparare i danni vandalici in due scuole superiori, il liceo 'Porporato' di Pinerolo, dove alcune vetrate erano state prese a sassate e all'istituto tecnico 'Pininfarina' di Moncalieri dove la scalinaa e la porta d'accesso sono state completamente imbrattate con scritte No Vax. "Fra i costi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che incidono sulla capacità di intervento della Città metropolitana di Torino, - fa notare l'ente - vi sono purtroppo spesso atti di vandalismo.

A Pinerolo il personale tecnico dell'Edilizia scolastica della Città Metropolitana ha già eseguito con la ditta incaricata della manutenzione il sopralluogo per la sostituzione dei vetri rotti mentre tutta l'area è già stata messa in sicurezza.

Al 'Pininfarina' di Moncalieri la Città metropolitana di Torino ha avviato gli indispensabili interventi di tinteggiatura.



