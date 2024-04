Esce documentario 'Bruno Segre, l'uomo che non si arrende'

Nel giorno della Festa della Liberazione anteprima a Torino, al cinema Massimo, del documentario 'Bruno Segre, l'uomo che non si arrende', dedicato alla vita e alla figura del partigiano, giornalista, avvocato e politico morto all'età di 105 anni, il 27 gennaio scorso, proprio nel Giorno della Memoria.

Il documentario è stato diretto da Daniele Segre, omonimo del decano dell'antifascismo torinese che è stato prigioniero politico nel Ventennio, perseguitato per le sue origini ebraiche, "punto di riferimento nella lotta per i diritti, da sempre in prima linea in difesa della democrazia, della libertà e dei valori della Resistenza".

'Bruno Segre, l'uomo che non si arrende', è stato prodotto dalla società torinese I Cammelli e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.

L'Archivio Nazionale Cinema Impresa ha collaborato mettendo a disposizione del materiale di repertorio.



