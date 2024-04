'Uno nessuno multiverso', 40 eventi al festival Borgate dal vivo

La nona edizione del festival Borgate dal Vivo, nato nel 2016 in Val di Susa dall'associazione Revejo per riaprire le piccole scuole di montagna nelle borgate, arriverà dal 28 giugno al 31 agosto con oltre quaranta eventi in Piemonte.

Il festival, quest'anno caratterizzato dal claim 'Uno nessuno multiverso' è un progetto culturale che mira a far crescere il territorio attraverso la cultura: con una rete di progetti e collaborazioni, Borgate dal Vivo si impegna a valorizzare i territori più piccoli e isolati del Piemonte. Tra i partner del Festival ci sono anche la Città metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo e Fondazione Time2 "La Regione sposa pienamente l'iniziativa di portare la cultura anche in quei luoghi considerati più marginali. - ha dichiarato Vittoria Poggio, assessore regionale alla cultura - Questo festival li valorizza, per farli entrare invece in un tessuto culturale che dialoga. I risultati per essere efficaci vanno condivisi, tra tutti i borghi e i territori della provincia cuneese, tutti territori che hanno tanto da esprimere.

Questo è un festival che davvero non lascia indietro nessuno ed è un ponte tra le comunità e un'eccellenza piemontese." Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Daniele Silvestri, che si esibirà a Bardonecchia il 24 luglio e Jack Savoretti, all'Anfiteatro romano di Susa il 28 giugno .



