Torino, giardino Nuova Delhi riapre con il viale della scienza

Più verde e spazi di aggregazione, una nuova area giochi, illuminazione a basso consumo. Con questa nuova veste è stata inaugurata oggi la riqualificazione del giardino Nuova Delhi, in corso Correnti, nel quartiere Santa Rita a Torino, realizzata con fondi React-Eu nell'ambito di una delle misure del Pon Metro che riguarda, nel complesso, la riqualificazione di nove aree verdi in tutte le Circoscrizioni.

Nel giardino è stata realizzata una nuova area giochi centrale, accessibile e inclusiva, con una pavimentazione antitrauma filtrante, un viale centrale dedicato alla scienza, con attrezzature ludiche di tipo didattico. Rinnovati anche gli spazi per la pratica sportiva, con la riqualificazione del campo da calcetto, e un'area di aggregazione per i più giovani.

Nella progettazione degli spazi ha avuto un ruolo centrale la componente ambientale, con una significativa riduzione delle superfici impermeabili e un incremento del patrimonio arboreo e arbustivo, con 31 nuove piante.



