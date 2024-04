'Racket del caro estinto', campagna di 'informazione sociale'

Al via a Torino la nuova campagna di "informazione sociale" "contro il racket del caro-estinto", promossa dall'impresa funebre Giubileo. "Un atto dovuto, scaturito dalle segnalazioni di persone alle prese con un decesso in ospedale ed Rsa che ci hanno riferito di essere state avvicinate da personale scorretto pronto a segnalare fantomatiche imprese funebri di turno, o a consigliarne altre in nome di presunti vantaggi", dice Serena Scarafia, presidente del cda di Giubileo Srl.

"Stante il contesto, - spiega - abbiamo avviato l'ennesima azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica con due soggetti affissi su numerosi maxiposter stradali in formato 6X3 affissi nei punti nevralgici e strategici di traffico e viabilità per interessare più pubblico possibile. Combattiamo la piaga della compravendita delle salme nelle camere mortuarie sin dal 2000, anni in cui facemmo scattare i primi blitz nazionali sul tema da parte di magistratura e Guardia di Finanza".

Maurizio Scandurra, giornalista protagonista di un'inchiesta sul tema per 'Confessione Reporter' su Mediaset, invita a "diffidare da ogni pubblicità diretta e indiretta di operatori funebri all'interno dei luoghi di dolore e cura. Accettare 'consigli' in tal senso equivale a essere complici di un reato, e il funerale è sempre esente Iva".



