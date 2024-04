Il Primo Maggio alessandrino nel paese del 'Quarto Stato'

Sarà celebrato a Volpedo - luogo simbolo della consapevolezza della classe popolare e dei diritti dei lavoratori, ben rappresentati da Giuseppe Pellizza nel suo 'Quarto Stato' - il Primo Maggio 2024 per la provincia di Alessandria. Nel 1995, proprio nel paese natale del pittore, Cgil, Cisl, Uil avevano organizzato una giornata. "Oggi, a distanza di quasi trent'anni - sottolineano le organizzazioni provinciali - ritorniamo in quella cornice. Il quadro più famoso di Pellizza raffigura contadini, uomini e donne che marciano per i diritti. La forza evocativa della tela non ha perso smalto in questi anni. Lo dimostrano le tante reinterpretazioni contemporanee di quell'immagine, anche quando sono rappresentati mestieri moderni, che si sono aggiornati, ma la necessità della tutela resta un punto centrale".

Lo slogan sarà quello nazionale 'Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale'.

Dopo l'omaggio alla tomba di Pellizza, il programma della giornata prevede il corteo tra i luoghi simbolo della sua vita e della sua produzione, fino a raggiungere piazza Quarto Stato per gli interventi istituzionali. Annunciata la presenza di Sauro Rossi, della segreteria nazionale Cisl.

"Anche quest'anno - concludono i segretari provinciali Franco Armosino (Cgil), Marco Ciani (Cisl) e Claudio Bonzani (Uil) - si è voluta organizzare una giornata importante di celebrazione di tutti i lavoratori, da trascorrere anche con amici e famiglia".



