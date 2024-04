I paesaggi industriali di Torino al Museo del Risorgimento

Racconta i cambiamenti che hanno caratterizzato Torino e i maggiori comuni della sua area metropolitana nell'ultimo mezzo secolo la mostra fotografica "Paesaggi Industriali. Un viaggio nelle trasformazioni urbane di Torino", curata da Mauro Vallinotto e allestita nella Sala Codici del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

L'esposizione. inaugurata oggi 24 aprile. è stata realizzata con la collaborazione di Unione Industriali Torino nell'ambito del programma di Torino Capitale della Cultura d'Impresa ed è parte del programma di Exposed, Torino Foto Festival 2024. Si potrà visitare fino al 26 maggio.

Tra le fotografie di questa mostra ce n'è una - osserva Silvano Costanzo, scrittore e giornalista - che, in apparenza, è di difficile interpretazione. Raffigura l'orma di uno scarpone impressa sulla sabbia all'interno di uno stabilimento. La didascalia spiega che lo scatto è 1avvenuto in tempi recenti a Mirafiori, ma a chiunque la guardi quell'orma richiama alla mente la più famosa di tutte, quella del piede di Armstrong che per primo si è posato sulla Luna. Per noi, forse irrazionalmente, quell'orma lasciata a Mirafiori sembra essere un segno disperanza. Il segno di un nuovo inizio. Il segno di una storia nella quale, forse, tornerà perfino a cadere anche la neve.



