Extinction rebellion, blitz di protesta alle Gallerie d'Italia

Una quindicina di attivisti ambientalisti di Extinction rebellion hanno protestato oggi alle Gallerie d'Italia, in piazza San Carlo, nel centro di Torino, per un'iniziativa contro Intesa Sanpaolo, nel giorno dell'assemblea degli azionisti della banca.

Uno striscione con la scritta 'Quanti palloncini per volare via dal fossile' è stato srotolato su una balaustra.

"Siamo qui oggi per contestare chi continua a finanziare l'industria dei combustibili fossili e fa un operazione di green washing ospitando nella propria galleria una mostra che parla di salvaguardia ambientale e della connessione tra le comunità e il clima - hanno affermato gli attivisti - questa è un'ipocrisia che non accettiamo più e voglia che Intesa Sanpaolo smetta di finanziare l'industria dei combustibili fossili perché questo è l'unico modo per uscire dalla crisi climatica in cui ci troviamo".



