25 aprile: Torino, manifestanti rompono cartello Brigata ebraica

Momenti di tensione prima della partenza della tradizionale fiaccolata per il 25 aprile a Torino: c'è stato un parapiglia tra militanti dei centri sociali e del Fronte della Gioventù Comunista contro degli attivisti radicali e dell'associazione Aglietta, arrivati in piazza con bandiere dell'Ucraina, dell'Iran, dell'Unione Europea e un cartello in omaggio alla Brigata Ebraica con la stella di David.

Al grido "Fuori la Nato dal corteo" e "il 25 aprile non una ricorrenza ora è sempre resistenza" i militanti dei centri sociali, tra cui Askatasuna, hanno strappato alcune bandiere dalle mani dei radicali e rotto il cartello della Brigata Ebraica. Sono volati pugni, spintoni e calci mentre il personale della Digos ha riportato la calma. Gli esponenti radicali sono stati poi allontanati dal corteo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA