In campo con Pentenero la lista civica Ambientalista e Solidale

Un "progetto nuovo, non meramente elettorale. Un progetto civico plurale e solidale, per un modo di fare politica diverso". Così è stata presentata oggi la lista civica Ambientalista e Solidale Pentenero presidente, che sostiene la candidata di centrosinistra alle elezioni regionali del Piemonte, Gianna Pentenero, che vede insieme DemoS, Avec, Alleanza dei Democratici, Volt Europa e Giorgio Bertola, consigliere regionale uscente che sarà capolista.

"È un progetto - dice Bertola - che mette al centro la cura della persona e dell'ambiente in cui vive per dare un'alternativa di governo di questa Regione. Ci saranno esponenti del mondo ambientalista e dell'ecologia integrale, amministratori locali, imprenditori, persone che hanno un contatto vivo col territorio e impegnate nel volontariato. Un progetto - aggiunge - che nasce anche per allargare la coscienza ambientalista, con una proposta ambientalista e solidale non necessariamente legata a un partito storico della sinistra".

"Quando abbiamo iniziato a ragionare su questo progetto - aggiunge Elena Apollonio (DemoS) - per parlare a un elettorato che con più difficoltà si ritrova nei partiti tradizionali non abbiamo avuto difficoltà a incontrarci sui temi della giustizia sociale e ambientale. Proponiamo un modo di fare politica diverso, con un linguaggio nuovo, per rappresentare il mondo della società civile che spesso si sente poco rappresentato".

Nessuna "competizione", ma una "alternativa civica" rispetto all'altra formazione ambientalista della coalizione, Alleanza Verdi Sinistra. Alla presentazione della lista, in via di definizione, la candidata presidente, Gianna Pentenero".

"Apprezzo molto - dice Pentenro - l'approccio a 360 gradi nell'affrontare le problematiche del nostro territorio. Perché i progetti tengono quando hanno questa visione e sono convinta che si debbano trovare spazi civici in cui temi per noi importanti trovino la loro sintesi. Questa campagna elettorale si sta trasformando anche in un laboratorio politico e queste formazioni possono e devono rappresentare un valore aggiunto sui temi che ci sono cari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA